24-jarige biedt zichzelf aan bij politie na schietpartij 22 februari 2018

02u54 0

Een 24-jarige man heeft zich maandag zelf aangeboden bij de politie en verklaard dat hij betrokken was bij de schietpartij in de feestzaal Birmingham Palace in Anderlecht. Daarbij raakten drie mensen gewond. Het Brussels parket heeft de man ondertussen in verdenking gesteld voor poging tot doodslag. Het incident vond plaats tijdens een feest voor de tiende verjaardag van de Kosovaarse onafhankelijkheid, maar volgens de eerste elementen van het onderzoek zou er geen politiek of nationalistisch motief zijn. Volgens de krant La Dernière Heure verklaarde de jongeman dat de schietpartij zich voordeed naar aanleiding van een ruzie tussen twee groepen feestvierders. Hij zou zijn tegenstrevers in de benen geschoten hebben omdat die gewapend waren met boksijzers. Het Brusselse parket geeft voorlopig geen verdere commentaar over het onderzoek. (VDBS)