24-jarige bekent moord op prostituee 26 mei 2018

De 24-jarige E.M. heeft de moord bekend op de 21-jarige B. dinsdagavond in Etterbeek. De 19-jarige P.R. werd vrijgelaten. "De onderzoeksrechter heeft E.M. in verdenking gesteld voor moord en aangehouden", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer is overleden door meerdere messteken." De dader werd de avond van de moord opgepakt. Het parket bevestigt dat de moord plaatsvond in het prostitutiemilieu, maar kon niet zeggen of E.M. een ontevreden klant was. (VDBS)