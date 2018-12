220.000 euro geeft zeven organisaties nieuwe impuls Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

11u07 0 Brussel Zeven Brusselse organisaties krijgen een mooi eindejaarsgeschenk van Brussels minister Pascal Smet (sp.a). Met een bedrag van 220.000 euro zullen ze hun activiteiten en projecten verder kunnen uitbouwen.

Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor cultuur, jeugd, sport en stedelijk beleid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt 220.000 euro vrij voor zeven organisaties uit verschillende Brusselse gemeenten. De meeste organisaties ontvangen de financiële steun voor het eerst.

Van sport tot cultuur

Een daarvan is Micro Marché uit Anderlecht, een netwerkorganisatie die een plek biedt aan micro-initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe experimentele projecten. De vzw werkt al sinds 2013 zonder subsidies en zal nu met 25.000 euro haar sociaal-culturele werking optimaliseren. Ook VOLTA krijgt voor het eerst een financiële duw in de rug en zal met 30.000 euro beginnende bands en artiesten begeleiden en ondersteunen. BX Brussels Youth, een initiatief van voetballer Vincent Kompany, wil de goedkoopste voetbalclub in Brussel zijn en zal de 25.000 euro investeren in de uitbouw van haar community. Verder krijgt Anderlecht Tennis financiële steun om aan democratische prijzen initiatielessen ‘padel’ te organiseren. Met 60.000 euro zullen zij de racketsport, die in een glazen box op een ondergrond van kunstgras wordt gespeeld, toegankelijk maken voor een breed publiek.

Verder krijgen ook organisaties die voordien al steun genoten van de VGC een nieuw bedrag aangeboden. Met 35.000 euro zullen Les Gazelles de Bruxelles, die mensen in armoede en kwetsbare groepen samenbrengen om te sporten, hun werking verder uitbouwen. Growfunding, de organisatie die nieuwe projecten van Brusselse jongeren begeleidt, krijgt 20.000 euro. De laatste 25.000 euro gaat naar de sociaal inclusieve circusschool Circus Zonder Handen.