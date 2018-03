22 scholen betogen tegen slechte lucht 31 maart 2018

Voor de derde keer op rij protesteerden ouders en kinderen 's ochtends aan de schoolpoorten voor een betere luchtkwaliteit. Met spandoeken en borden met tekeningen zetten ze de straat af. In totaal deden 22 Brusselse scholen mee en zelfs in Vlaanderen spreidde de actie uit. "Wij kozen ervoor om een mars te houden van aan het Liedtsplein", zegt Anke Dujardin van de basisschool Sint-Lukas in Schaarbeek. "Het Liedtsplein is een zwart verkeerspunt, waar dagelijks ouders en leerlingen over moeten om de school te bereiken. Zo vechten we niet enkel voor een propere lucht, maar ook voor een veilige scholomgeving." (DCFS