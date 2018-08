200 nieuwe bushokjes in aantocht 28 augustus 2018

De komende drie maanden worden 200 nieuwe bushokjes geplaatst in Ukkel. Het bedrijf JCDecaux neemt het beheer van de bushokjes over van Clear Channel Belgium. De firma heeft in samenspraak met de MIVB een analyse uitgevoerd van de bestaande bushokjes. Zo werd het nodige aantal en de bestaande locatie, in functie van de frequentie en de beschikbare ruimte, van de bushokjes onderzocht. Daardoor zullen enkele bushokjes op een andere plaats geïnstalleerd worden. Omwille van technische redenen wordt de vervanging geleidelijk aan uitgevoerd. (WHW)