200 mensen manifesteren tegen politiegeweld 16 maart 2018

02u39 0

Voor de zevende keer hebben verschillende organisaties gemanifesteerd tegen politiegeweld. De manifestanten vertrokken op het Anneessensplein en eindigden in Sint-Jans-Molenbeek. Met de actie wilden de manifestanten dit jaar de aandacht vestigen op onder andere het politiegeweld tegen de vluchtelingen in het Maximiliaanpark. "De manifestatie verliep zonder incidenten. In totaal kwamen zo'n 200 mensen manifesteren", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel-West (VDBS)