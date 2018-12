200 boeren betogen in de Europese wijk Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

18u15 0 Brussel Zo’n 200 boeren uit Midden- en Oost-Europa hebben donderdagnamiddag op het Schumanplein in Brussel betoogd. Zij willen dat de landbouwers in de Europese Unie (EU) op gelijke voet worden behandeld. Belgische melkboeren sloten zich in solidariteit aan en eisten om een gelijkschakeling van de premies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De boeren uit Litouwen, Letland, Tsjechië en Polen kwamen donderdag samen in Brussel. Daar eisten zij dat de rechtstreekse financiële steun voor de boeren in hun landen in 2021-2027 minimaal het gemiddelde moet zijn van wat de EU aan premies uitdeelt.

“We hebben wel een gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar sommige landen lijden daar onder”, verduidelijkte Algis Baravykas, vicevoorzitter van de Boerenkamer in Litouwen. “Zij krijgen niet dezelfde directe financiële steun, wat hen minder competitief maakt”.