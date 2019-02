200 betogers tegen proces Catalaanse separatisten RDK

17 februari 2019

18u09 0 Brussel Aan het Centraal Station in Brussel hebben tweehonderd mensen zondagmiddag betoogd tegen het proces rond de Catalaanse separatisten. De opkomst verliep zonder problemen.

Met spandoeken, borden en heel wat Catalaanse vlaggen vroegen de betogers de vrijlating van de separatisten die in de Spaanse hoofdstad Madrid voor de rechter moeten verschijnen. Ze willen ook dat de Europese Unie de separatisten steunt. In totaal zitten negen mensen in de gevangenis. Twee van hen zitten zelfs al zestien maanden in de cel. De betogers vinden dat Europa moet optreden.