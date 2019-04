20 laadpalen die in Brussel voor de paasvakantie zouden komen, technisch verkeerd ingeschat

SZM

10 april 2019

10u42 0 Brussel Minister van Mobiliteit Pascal Smet beloofde 20 publieke laadpalen voor de paasvakantie. Die zijn er (nog) niet. De reden daarvoor is dat de plaats van de laadpalen gekozen werd, zonder rekening te houden met het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor lopen er vertragingen op. In Brussel zijn er dus steeds slechts 4 publieke laadpalen.

“De punten die door de gemeenten werden aangevraagd als ideale plaats voor een laadpaal, waren vooral strategisch van aard,” zo vertelt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet, aan BRUZZ. “Maar ze hielden geen rekening met het netwerk van Sibelga, de netbeheerder.” Op de gekozen plaatsen van de laadpalen is er dus geen aansluiting mogelijk met elektriciteit.

“Niet zo veel vertraging”

Hierdoor moeten de gemeenten opnieuw in beraad met de leverancier van de laadpalen, PitPoint, om na te gaan waar die wel kunnen komen. Volgens Dobbels zullen de laadpalen niet zo veel vertraging oplopen. “We verwachten dat ze rond mei of juni geplaatst kunnen worden. Maar het had sneller kunnen gaan indien het gewest volledig bevoegd was geweest en we niet zoals vandaag afzonderlijk met elke gemeente hadden moeten overleggen.”

Het doel om 100 laadpalen in Brussel te plaatsen tegen 2020 is wel nog van kracht. Dat wil zeggen dat er naast die 20 laadpalen, nog 80 moeten bijkomen in de loop van het jaar.