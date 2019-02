20 bewoners geëvacueerd door brand in ondergrondse garagebox JVDW

10 februari 2019

10u50 0 Brussel Twintig bewoners van een flatgebouw in de Kolonel Bourgstraat zijn zondagochtend vroeg geëvacueerd bij een brand. Ze werden opgevangen in een bus van de MIVB.

In een appartementsgebouw in Schaarbeek merkte een bewoner zondagochtend om 4 uur een brandgeur op. Hij alarmeerde de brandweer. Toen de hulpdiensten in de Kolonel Bourgstraat ter plaatse kwamen, hing er al veel rook in en rond het gebouw van acht verdiepingen hoog. Al snel werd beslist de twintig bewoners te evacueren met brandladders. Ze werden vervolgens opgevangen in een bus van de MIVB.

De brandhaard bevond zich in de kelder. In de ondergrondse parkeergarage van het gebouw stond een auto in brand. Vermoedelijk ontstond die door een technisch defect in de garagebox zelf.