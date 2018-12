2.500 lopers op uitverkochte Manneken-Pis Corrida: “ideaal om kerstcalorieën te verbranden” Jasmijn Van Raemdonck

26 december 2018

22u22 0 Brussel Naar jaarlijkse traditie wordt Brussel op tweede Kerstdag overspoeld door de lopers van de Manneken-Pis Corrida. Met 2.500 lopen zij langs culturele bezienswaardigheden doorheen de stad.

Tijdens een uitverkochte negende editie van de Manneken-Pis Corrida lopen 2.500 sportievelingen zich in het zweet voor het goede doel. Dat doen zij woensdagavond in de Belgische kleuren en met een kerstmuts op over een parcours van 4 kilometer doorheen de Brusselse binnenstad. Het traject loopt langs verschillende bezienswaardigheden zoals het Stripmuseum, het Martelaarsplein, de Nieuwstraat, De Munt, de Grote Markt en uiteraard ook langs Manneken Pis. Wie zich op Kerst niet overeten heeft, kan zich aan een tweede rondje wagen en het parcours van 8 kilometer afleggen.

Daguitstap

Aan de start warmen Vanessa en Freddy Dasnoy zich op. De trouwe lopers doen dit jaar al voor de vierde keer mee aan de corrida. “Het is een ideaal moment om de kerstcalorieën eraf te lopen”, lacht Vanessa. Vader en dochter reisden twee uur vanuit de provincie Limburg om de acht kilometer te komen lopen. “Omdat we van zo ver komen, hebben we besloten om er een daguitstap naar Brussel van te maken”, vertelt Freddy. “Normaal lopen we altijd in het bos. Het is eens iets anders om nu voorbij de mooiste plekjes van de stad te lopen”.

Lichtspektakel

Voor elke loper gaat een euro naar het goede doel. Dit jaar is dat vzw Rafael, een opvangcentrum voor migranten en kwetsbare personen in Anderlecht. Toch lijkt vooral de sfeer de voornaamste trekpleister van de corrida. “Het is prachtig om tijdens het lopen naar de lichtshow in de stad te kijken”, vertelt Natasha Gerlashe die met haar dochter Marine en zoon Nathan mee loopt. “We doen vooral mee voor het plezier, niet om records te breken”.