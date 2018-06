2.500 automobilisten te snel in mei 25 juni 2018

De politie van de zone Noord heeft in mei 2.500 automobilisten beboet die te snel reden. De agenten schreven tijdens de controleacties ook boetes uit voor gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed.





In totaal vonden in mei 43 acties plaats. Er werd onder andere gecontroleerd op snelheid, vooral in de zone 30 en 50 van de betrokken gemeentes. In totaal werden 1.279.514 voertuigen gecontroleerd, waarvan 2.414 bestraft voor snelheidsovertredingen niet respecteren van de wegcode. Van de 636 afgenomen alcoholtests bliezen 4 personen positief. Ook foutparkeerders werden onder de loep genomen. 2.646 pv's werden opgemaakt. (DCFS)