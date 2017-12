2.400 lopers op extra beveiligde Manneken Pis Corrida 02u43 0 Foto Baert De deelnemers lopen zich de longen uit het lijf. Brussel Met 2.400 liepen ze gisteravond de longen uit hun lijf voor het goede doel tijdens de Manneken Pis Corrida. De organisatie had dit jaar de veiligheidsmaatregelen aanzienlijk opgevoerd. "De stad verplicht ons om professionele veiligheidsagenten in te huren", aldus Jean-Paul Bruwier, sterke man achter het evenement.

De drie ingangen van het startpunt aan het Spanjeplein werden nauwlettend in de gaten gehouden door vijf professionele bewakers. Zij fouilleerden alle deelnemers en rugzakken. "Door de terreuraanslagen en de rellen die afgelopen weken meermaals uitbraken, vroeg de stad om naast de voorziene politie- en legerbewaking, zelf extra hulp in te schakelen", zegt Bruwier. "Bovendien moesten we obstakels op het parcours laten staan. Vorige jaren haalden we bloembakken weg uit veiligheid voor de lopers, maar dit jaar moesten ze blijven staan. Ze houden immers auto's of bestelwagens tegen die op de massa zouden willen inrijden."





Bruwier begrijpt de verstrenging, maar dat heeft ook gevolgen voor de loop. "We kunnen geen mooi parcours garanderen en de huur van bewakingsagenten brengt extra kosten met zich mee. Als die volgend jaar verder oplopen, zullen we genoodzaakt zijn meer inschrijvingsgeld te vragen."





Goede doel

De onverwachte kosten hebben geen impact op het verzamelde bedrag voor het goede doel. Zoals elk jaar wordt per deelnemer één euro geschonken aan de vzw Vivre Ensemble. Met zo'n 2.400 lopers klokt de organisatie dus op een mooi bedrag af. Traditiegetrouw startten de deelnemers op het Spanjeplein met een kerstmuts op voor de 4 of 8 kilometer lange wedstrijd. Ze vervolgden hun weg langs de Koninginnegalerij, via de Grote Markt, Manneken Pis, het Marelarenplein en het Muntplein. Zowel voor als na de loopwedstrijd draaide een DJ muziek aan het startpunt. (DCFS)