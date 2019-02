19 personen dronken achter het stuur betrapt WHW

19 februari 2019

16u03 0 Brussel Afgelopen zaterdag heeft de politiezone Brussel-West bij een BOB-controle negentien bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden. Er werden ook vijf personen onderschept die rondreden zonder rijbewijs.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie 363 voertuigen gecontroleerd aan vier controleposten die binnen de politiezone opgesteld stonden, meer bepaald in Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem. De bestuurders werden onderworpen aan een zogenaamde “sampling”-test die de aanwezigheid van alcohol in de lucht detecteert.

Negentien bestuurders overschreden het toegestane alcoholpercentage. Zeven onder hen kregen een onmiddellijk rijverbod van drie uur en bij vijf bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Twee onder hen kregen een onmiddellijke inning.

Daarnaast stelde de politie nog negentien processen-verbaal op voor bestuurders die zonder rijbewijs reden (5) of de voorwaarden van hun voorlopig rijbewijs niet respecteerden (2), of hun gordel niet droegen (3), voor wagens de zonder technisch keuringsbewijs rondreden (4), niet verzekerd waren (3), of niet ingeschreven waren (1).

Twee mensen bleken illegaal in België te verblijven en één iemand had drie gram verdovende middelen op zak.