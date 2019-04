19-jarige die vrouw doodreed op zebrapad in Koekelberg had nog maar zijn voorlopig rijbewijs WHW ADN

01 april 2019

11u55 0 Brussel De man die gisteren in Koekelberg een 30-jarige vrouw doodreed, had slechts een voorlopig rijbewijs. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. Het is nog niet duidelijk of er passagiers in zijn wagen zaten.

Het voorlopig rijbewijs van de jongeman werd voor vijftien dagen ingetrokken, bevestigt het parket. Volgens de politie zaten er ook twee passagiers in de auto, wat niet mag met een voorlopig rijbewijs. Maar dat kan het parket nog niet bevestigen. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs en werd gisteren na verhoor opnieuw vrijgelaten.

Inhaalmanoeuvre op fietspad

Het ongeval deed zich voor rond 11.30 uur op de Jetselaan in Koekelberg ter hoogte van het Elizabethpark. “Het slachtoffer kwam uit het park en wilde het zebrapad oversteken richting De Neckstraat”, zegt Johan Berckmans van de politiezone Brussel West.



“Twee voertuigen stonden stil om haar voorrang te verlenen. Op dat moment is een Volkswagen Polo de stilstaande wagens langs rechts voorbijgestoken op het fietspad en heeft de vrouw frontaal aangereden.”

Het slachtoffer is daardoor meters weggekatapulteerd. Ondanks de snelle tussenkomst van de medische diensten is de vrouw ter plaatse overleden. Over haar identiteit is nog niets bekend. De politie probeerde haar familie, die in het buitenland verblijft, vanochtend nog steeds te bereiken.

Onderzoek loopt

Het onderzoek van het Brusselse parket is nog lopende. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld en het parket analyseert onder meer de camerabeelden aan de plek van het ongeval.