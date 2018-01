19 bomen losgerukt tijdens stormweer 02u45 0

De stad Brussel heeft een balans opgemaakt na het hevige stormweer van 2 tot 4 januari. 19 bomen werden daarbij uit de grond gerukt. Een daarvan kwam terecht op het sluitingshek van de Libische Ambassade. Dat kon schepen van Groen Ziad Khan vaststellen nadat hij de schade ging opmeten.





Alle parken en kerkhoven van de Stad Brussel werden door de hevige rukwinden vanaf 2 januari om twaalf uur 's middags tot 4 januari in de vroege ochtend gesloten. "Op donderdagochtend heeft het team van de Groene Ruimten de parken heropend en van de gelegenheid gebruik gemaakt om de omvang van de schade vast te stellen", aldus Ziad. "In totaal waren meerdere gebroken takken losgerukt en 19 bomen omgevallen, de meeste in het Ter Kamerenbos. Drie ervan kwamen niet ver van het wegennet terecht. Een van de bomen heeft het hek van de Libische Ambassade beschadigd. Alle bomen waren gezond en zijn alleen maar door die uitzonderlijke meteorologische episode gevallen. Die balans moet een herinnering zijn voor allen om voorzichtig te blijven in de steden ook gedurende de stromen."





(DCFS)