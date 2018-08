185 passagiers gestrand in Tenerife 06 augustus 2018

Voor 185 toeristen is een vakantie in Tenerife geëindigd in mineur: de passagiers zaten afgelopen weekend twee dagen vast op het paradijselijke eiland. Het vliegtuig van Brussels Airlines raakte beschadigd bij het opstijgen en moest rechtsomkeer maken.





Het toestel was vrijdag klaar om op te stijgen, maar reed bij het opstijgen over een rondslingerende schroef, die de banden doorboordde. De schade was te groot en de vlucht werd geannuleerd. Hoewel de passagiers eerst werd beloofd dat ze zaterdag naar huis konden, bleken de herstellingen van het vliegtuig langer te duren dan verwacht.





Volgens reismaatschappij Neckermann werd ook het verkeerde reservewiel opgestuurd, waardoor de reizigers na lang wachten toch een tweede nacht in Tenerife moesten verblijven. Heel wat passagiers waren niet te spreken over de communicatie en beweerden dat ze amper op de hoogte werden gehouden. Het vliegtuig bracht uiteindelijk zondagmiddag de reizigers terug naar huis.





