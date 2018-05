18 jaar voor doodrijden rivaal 18 mei 2018

Avni V. uit Schaarbeek is veroordeeld tot 18 jaar cel, omdat hij een andere man bewust doodreed. De 24-jarige veroordeelde reed de man in 2016 aan in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Het slachtoffer raakte slaags met Avni V. in een café op het Liedtsplein. De dader reed eerst weg, maar maakte daarna rechtsomkeer en viseerde het slachtoffer. Getuigen hadden gezien hoe Avni V. niet remde toen hij het slachtoffer zag oversteken. Integendeel. Het 46-jarige slachtoffer overleefde de klap niet.V. werd veroordeeld tot 18 jaar cel, verliest zijn burgerrechten voor 20 jaar en moet een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan de familieleden van het slachtoffer. (WHW)