1700 manifestanten op straat tegen sociale dumping in transportsector SRB/MBL

27 maart 2019

16u46 0 Brussel 1.700 arbeiders uit de transportsector hebben in Brussel betoogd tegen sociale dumping. De transportvakbond UBT-FGBT zegt dat de plaag blijft woekeren. De manifestatie begon aan het Noordstation en eindigde op het Schumanplein. De Brusselse politie meldt geen incidenten.

De vakbond heeft al drie zwartboeken uitgebracht over het trieste lot van Oost-Europese chauffeurs die in België gedwongen worden om in hun trucks te leven en die betaald worden tegen Oost-Europese dumpingprijzen. Ook Belgische bedrijven doen daaraan mee, stelt de bond: “Het is geen geheim dat de Jost Group al jaren Roemeense en Slovaakse chauffeurs exploiteert en onmenselijk behandelt”, stelt de vakbond in de marge van de gerechtelijke perikelen van het bedrijf. Het federaal parket doet onderzoek naar de praktijken van het bedrijf. Het Luikse gerecht besliste eerder deze week nog dat het federaal parket meer dan 300 vrachtwagens van Jost Group aan de ketting mag leggen.