17 arrestaties bij actie tegen mensenhandel WHW/Belga

16 januari 2019

09u43 0 Brussel Bij de invallen in Brussel en Ieper zijn gisteren uiteindelijk 17 arrestaties verricht. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar een criminele organisatie die ervan wordt verdacht schijnhuwelijken op te zetten tussen Pakistaanse mannen en Portugese vrouwen.

De actie vond dinsdagochtend plaats op tal van locaties in Brussel. Zo waren om 5 uur ‘s morgens al helikopters te horen boven Kuregem in Anderlecht. De zeventien arrestanten zullen verhoord worden, waarna de onderzoeksrechter zal beslissen over hun eventuele aanhouding.

Daarnaast trof de politie ook 43 personen zonder papieren aan van voornamelijk Pakistaanse origine. Aan de actie namen zo’n driehonderd agenten deel. De bal ging aan rollen toen alerte ambtenaren van de burgerlijke stand in Ieper een aantal verdachte huwelijken opmerkten. Uit onderzoek bleek dat het niet om een paar geïsoleerde gevallen ging, maar een goed georganiseerd netwerk. Aan de hand van valse Portugese documenten werden in ons land huwelijken geregistreerd die in werkelijkheid nooit in Portugal werden afgesloten.

Zo verwierven de Pakistaanse mannen hun verblijfsrecht. De Portugese vrouwen keerden meestal terug naar hun land. Enkel bij woonstcontrole reisden de echtgenotes nog eens naar België. In de schoot van EUROJUST werd een gezamenlijk onderzoeksteam opgericht tussen België en Portugal dat tijdens dit onderzoek tientallen huwelijken in kaart gebracht. De speurders ontdekten ook dat de Pakistanen zonder papieren moesten werken op markten om daar textiel te verkopen.