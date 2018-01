16 maanden cel voor stenengooier 02u29 0

Een jongeman is veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden voor weerspannigheid en het opzettelijk verwonden van een politieagent. Hij had begin vorig jaar in Anderlecht een straatsteen door de voorruit van een politiewagen gegooid en zo een agent ernstig verwond aan het hoofd.





Verschillende politiewagens hadden in januari 2017 de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Een groep jongeren, waartoe de beklaagde behoorde, gooide tijdens die achtervolging in Anderlecht met projectielen naar de politiewagens. De jongeman gooide met een straatsteen de voorruit van een van de wagens stuk en raakte daarbij een politieagent in het gezicht.





De rechter hield rekening met het feit dat de beklaagde, die zichzelf verdedigde tijdens de hoorzitting, geen spijt toonde. Hij oordeelde dan ook dat de vijandige houding van de jongeman tegenover de politie streng bestraft moest worden.