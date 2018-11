1500 Brusselaars geven mening over verkeersveiligheid Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

20 november 2018

16u23 0 Brussel 75 procent van de Brusselaars wil een lage maximumsnelheid voor een veiliger verkeer. Dat blijkt uit de resultaten van de Staten-Generaal verkeersveiligheid. Die werd dinsdag na maanden online bevragingen, afgerond.

De voorbije maanden gaven 1500 Brusselaars hun prioriteiten en bezorgdheden aan over de verkeersveiligheid. Verschillende focusgroepen van burgers, actiegroepen en experts kwamen samen om te debatteren en aanbevelingen te formuleren.

In het oog springt dat 74,8% van de ondervraagde Brusselaars akkoord gaat met een lagere maximumsnelheid voor een veiliger verkeer. Onaangepaste snelheid wordt gezien als het belangrijkste aspect dat moet veranderen. “Brusselaars zijn de hardrijders kotsbeu. In 2017 werden meer dan 212.000 snelheidsinbreuken vastgesteld in Brussel”, zegt staatssecretaris Bianca Debaets.

Uit de online-enquête blijkt dat de Brusselaars een belangrijke rol zien voor de fietsbrigades. Ook het gebrek aan respect in het verkeer tussen de verschillende weggebruikers is een belangrijk pijnpunt bij de 1500 bevraagde Brusselaars. Zo heeft 37% van de Brusselaars al verkeersagressie meegemaakt.

“Politie-agenten te voet en te fiets kunnen sneller en makkelijker ingrijpen bij asociaal en gevaarlijk gedrag zoals dubbelparkeren en het openbaar vervoer blokkeren met de auto”, vervolgt Debaets. We stellen vanuit het gewest de noodzakelijke middelen ter beschikking en met resultaat: meer dan 70 politiemensen werken vandaag al in een fietsbrigade.”Tot slot klaagt de Brusselaar ook over de wegindeling en de erbarmelijke infrastructuur.

De Staten-Generaal heeft nu tientallen aanbevelingen opgeleverd en zullen de komende maanden worden uitgerold.