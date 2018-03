150 vrouwen betogen tegen vrouwengeweld 09 maart 2018

03u07 0

De rechten van de vrouw werden op Internationale Vrouwendag uitbundig verdedigd. Over heel Brussel organiseerden gemeentes en verenigingen workshops, demonstraties en debatten. Een protestmars tegen vrouwengeweld trok vanaf 16 uur van de Brusselse universiteit naar het het Centraal station. Een hondervijftigtal sympathisanten stapten mee om te betogen tegen geweld tegen vrouwen en seksisme. Daar vervoegden ze zich bij de bezoekers van het feministische dorp, dat er sinds 's middags was neergestreken. Daar leerden vrouwen zichzelf te verdedigen tijdens demonstraties, en werd er theater opgevoerd. Ook het Huis van de Vrouw toonde dat vrouwen ballen aan hun lijf hebben. Vier dames brachten feministisch cabaret en slam poetry of gaven een dansvoorstelling waarin ze de sterkte van het vrouwelijke geslacht in de schijnwerpers zetten.





(DCFS)