150 agenten waken aan 65 scholen 04 september 2018

Al voor het vierde jaar op een rij heeft de zone Brussel Noord bij de eerste schooldag de actie 'Politie aan elke school' georganiseerd. In totaal werden 150 agenten ingezet om het verkeer en de terugkeer naar school in goede banen te leden. Aan de 79 ingangen van de 65 scholen in Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node stond minstens één agent. "Aan de ingang en in de omgeving van de scholen is er vaak heel wat risicogedrag te zien dat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt", aldus de politie Brussel Noord. "We willen ouders sensibiliseren opdat kinderen op een veilige manier naar school kunnen." De aanwezigheid van de politie is ook niet beperkt tot de eerste schooldag. "In de loop van het jaar keren we terug om opnieuw te sensibiliseren en eventueel repressief op te treden waar nodig." (RDK)