130 totempalen verbeteren verkeersveiligheid aan scholen 04 mei 2018

02u42 0 Brussel 130 scholen in Brussel krijgen een totempaal aan de schoolpoort geplaatst. De metershoge borden moeten de verkeersveiligheid rondom de scholen verhogen.

Het gele potlood wijst automobilisten erop dat ze een schoolgebied naderen", legt schepen van Mobiliteit Els Ampe uit. "In de hele vijfhoek geldt een zone 30, maar toch blijft de nood om erop te wijzen dat er kinderen in de buurt zijn en chauffeurs hun snelheid moeten minderen." De eerste totem werd geïnstalleerd voor de Sint-Jorisbasisschool in de Cellebroerstraat. Het directie- en het oudercomité waren namelijk de eersten die aan de alarmbel trokken om de gevaarlijke verkeerssituatie aan de school aan te kaarten. Vandaag en de komende dagen worden de 137 totems geplant binnen het grondgebied tussen Neder-Over-Heembeek en Louiza. Ook de plannen om het fietspad in de Cellebroerstraat met fietspalen af te schermen, liggen op tafel.





(DCFS)