12 kilometer trekt door Westland Shopping Center 23 juni 2018

Een verrassing voor de 1.200 deelnemers van de 12 kilometer van Anderlecht. Voor het eerst liep het parcours door het Westland Shopping Center. Het winkelcentrum zette tussen 19 en 20 uur de deuren open, zodat de lopers in sneltempo konden windowshoppen langs de winkeletalages. Ze liepen in een lus door het shoppingcenter tussen ingang 12 en de roltrappen. Een dj zorgde ondertussen voor ambiance. De urban trail vond voor de derde keer plaats en werd door de gemeente georganiseerd. De deelnemers aan de 12 kilometer van Anderlecht konden kiezen voor de lange route van 12 km of het verkorte traject van 5 km. De kinderen konden 400 en 800 meter lopen. (DCFS