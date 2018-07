11.500 bezoekers vieren Vlaamse feestdag 13 juli 2018

02u40 0

Zowat 11.500 bezoekers vierden woensdag de Vlaamse feestdag 'Vlaanderen feest, Brussel danst' in de hoofdstad. Al voor het zesde jaar op rij vond het volksfeest, met onder meer gratis optredens en wandelingen, naar aanleiding van de Vlaamse feestdag plaats. Het bezoekersaantal stijgt, want vorig jaar namen nog 10.000 mensen deel aan de viering. Nieuw in het programma dit jaar was 'Brussel trouwt'; een grote trouwpartij waarbij deelnemers hun eeuwige liefde konden verklaren aan de hoofdstad. In totaal gaven 600 mensen hun jawoord in het Brusselse stadhuis, onder wie ook Vlaams minister van Brussel Sven Gatz en burgemeester Philippe Close. (DCFS)