1030/0 plant actie op de Lambermontlaan Jasmijn Van Raemdonck

30 januari 2019

12u13 0 Brussel Het collectief 1030/0, dat strijdt voor meer verkeersveiligheid, plant volgende dinsdag een actie aan de Lambermontlaan. Dat doet zij na het ongeval van maandag waarbij een grootmoeder en haar twee kleinkinderen werden gegrepen door een auto.

De slachtoffers van het ongeval op maandagochtend zijn ondertussen buiten levensgevaar. Niettemin wil het collectief 1030/0 de aandacht vestigen op het belang van verkeersveiligheid in een grote stad als Brussel. De actie van het collectief zal doorgaan op dinsdagochtend om 8 uur aan de oversteekplaats Helitropen. “Dat is een uur waarop veel mensen aankomen of vertrekken met de tram en op die plek de straat oversteken”, vertelt Pieter Fannes van 1030/0.

7 eisen

De bedoeling is om een mensenmuur te vormen, telkens wanneer het licht voor de voetgangers op groen springt, om de mensen te beschermen. “We gaan het verkeer niet blokkeren en ook niks onwettelijk doen, maar wel zeer stipt zijn. De ketting gaat pas weg wanneer de laatste voetganger die nog door het groen vertrok is overgestoken”, aldus Fannes. “Een lichte vertraging van het autoverkeer is dus niet uit te sluiten.”

Het collectief heeft ondertussen 7 eisen opgesteld die het zal overhandigen aan Brussels schepen van Mobiliteit, Pascal Smet. “De Lambermontlaan is te gevaarlijk en moet heringericht worden. Daarom doen wij een paar concrete voorstellen”, legt Fannes uit. Niet alleen het Brussels gewest maar ook de gemeente Schaarbeek kan volgens 1030/0 een duit in het zakje doen voor de verkeersveiligheid. “De gemeente zou bijvoorbeeld stadswachters kunnen inzetten aan de oversteekplaatsen.”