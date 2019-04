100 films om kippenvel van te krijgen op filmfestival Bifff in Bozar SZM

09 april 2019

14u05 0 Brussel De 37e editie van Bifff (Brussels International Fantastic Films Festival) start vandaag in de Bozar. Liefhebbers van fantasy, thrillers, horror of science-fiction films kunnen er zich tot 21 april uitleven.

Een dertigtal films worden in avant-première vertoond. Op zaterdag 13 april wordt de eerste ‘Zombifff Run’ gehouden. Deelnemers rennen er door de straten van Brussel, in de hoop te ontsnappen aan hongerige zombies.

Bifff is veruit het grootste filmfestival in Brussel. Niet enkel het uitgebreid aanbod aan films, maar ook tal van andere competities, activiteiten en masterclasses vinden er plaats. Zoals de ‘Body Painting Contest’ of nog een georganiseerd masterclass met special-effect specialist Steve Johnson. Voor verzamelaars is er ook de ‘Fantasy Market’ waar je allerlei spullen die te maken hebben met de fantasywereld kan terugvinden.

Eén dag (17 april) is ook helemaal toegewijd aan kinderen. Tussen 13 en 17 uur worden er dan films getoond die geschikt zijn voor jonge kijkers. Hierbij worden ook bijpassende activiteiten georganiseerd.

Voor ieder wat wils

De filmselectie is een reis rond de wereld met tussenstops in onder andere Italië, India, Zuid-Korea of Scandinavië. Hollywoodproducties zijn ook verzekerd met films als Hellboy,Iron sky 2, Assassination nation, The Beach bum, Dragged across concrete en Little monsters. Ook negen Belgische speelfilms worden getoond, zoals The Room met Kevin Janssens en Olga Kurylenko.

Het festival opent vanavond met ‘Pet Sematary’, een remake gebaseerd op een roman van Stephen King. De hele programmatie kan je bekijken op hun site: www.bifff.net