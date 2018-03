100.000 bezoekers voor Mima 27 maart 2018

Het Millennium Iconoclast Museum of Art in Molenbeek heeft in minder dan twee jaar de kaap van 100.000 bezoekers gerond. Bijna de helft zijn jongeren die nooit eerder een voet in een museum hebben gezet. Het Mima is open sinds 15 april 2016 en organiseerde sindsdien vier tentoonstellingen. Met zijn 100.000 bezoekers overtreft het museum aan het Kanaal in Molenbeek zijn stoutste verwachtingen en draagt het actief bij aan de heropleving van Molenbeek. Van al zijn bezoekers zijn 40 procent jongeren. Bovendien bezochten meer dan 250 schoolgroepen uit het hele land en het buitenland de afgelopen twee jaar het Mima. (DCFS)