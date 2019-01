10-jarige jongen zit uur vastgekneld in schacht WHW

07 januari 2019

09u11 0 Brussel De 10-jarige Arthur Coppin zal zich de nacht van vrijdag op zaterdag nog lang herinneren. De jongen was bij het spelen in een schoorsteen terechtgekomen. De brandweer heeft hem uiteindelijk na een uur kunnen bevrijden uit zijn hachelijke positie. Hij raakte niet gewond.

Een dag later is de jongen opgelucht dat zijn hachelijke avontuur erop zit. Het leek nochtans een doodnormale vrijdagavond te worden in de woning in de de Vogelzanglaan in Sint-Pieters-Woluwe. “Ik was ‘s avonds aan het spelen met mijn zaklamp. Ik was een beetje...onoplettend en mijn zaklamp was plots verdwenen”, doet de jongen zijn verhaal. Zijn geliefkoosde zaklamp was gevallen in een soort schacht waardoor linnen kan gegooid worden. “Ik wilde hem terughalen en ja, zo kwam ik vast te zitten met mijn benen”, klinkt het ietwat beschaamd. Zijn vader was gelukkig in de buurt en trachtte zijn zoontje uit zijn benarde situatie te helpen. “Dat lukte niet meteen dus zijn we hulp gaan vragen bij buren. Met meerdere volwassen slaagden we er nog niet in Arthur te bevrijden”, vervolgt zijn vader Alexander. Uiteindelijk moest de brandweer naar de woning komen om de jongen te bevrijden. Arthur kon na 1 uur klem gezeten te hebben dan toch bevrijd worden uit de nauwe ‘buis’ van twintig op twintig centimeter. De jongen hield niettemin het hoofd koel. “Angst? Toch wel een beetje stress ja”, glimlacht hij, “ik heb een uur vastgezeten. Ik zat gekneld en ik ben net iemand die ervan houdt veel te bewegen. En het was daar echt enorm nauw! Zelfs voor een kind. Leuk was het zeker niet. Ik ben blij dat ik eruit ben.”