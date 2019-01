10-jarige jongen komt vast te zitten in schouw WHW

05 januari 2019

10u01 0 Brussel Een tienjarige jongen is gisteravond moeten bevrijd worden uit een niet-gebruikte schoorsteen. De jongen speelde met een zaklamp en ‘onderzocht’ het binnenste van de schouw. Hij raakte niet gewond.

Vrijdagavond rond 23 uur moest de brandweer tussenkomen in de Vogelzanglaan in Sint-Pieters-Woluwe. Niet voor een brand maar wel voor een iets andere opdracht. Een jongen van 10 jaar was vast komen te zitten in de schoorsteen. “Het betrof een niet-gebruikte schouw, gelegen achter een houten paneel met een toegangsluik”, legt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw uit, “de jongen speelde met een zaklamp en ‘onderzocht’ het binnenste van de schouw. Daarbij is zijn zaklamp in de holte gevallen en bij zijn poging om deze te recupereren, kwam hij vast te zitten met zijn benen.” De jongen kon vrij snel bevrijd worden uit de schoorsteen van twintig op twintig centimeter.