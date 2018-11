10 000 bezoekers voor Zero Afval Salon WHW

10u56 0 Brussel De eerste editie van het Zero Afval Salon was een “gigantisch succes”, zegt organisator Leefmilieu Brussel. Acht- tot tienduizend bezoekers hebben het evenement bezocht.

Meer dan zestig organisatoren hebben deelgenomen met een stand op de site van Tour & Taxis, waar ook lezingen en tentoonstellingen rond zero waste werden gehouden. De bezoekers konden er verschillende manieren ontdekken om het afval te beperken, zoals het hergebruiken of herstellen. “We zijn erg blij met dit gigantisch succes van de eerste editie”, aldus Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault. Een tweede editie van het Zero Afval Salon is al in de maak voor 2019.