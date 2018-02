1 op 5 rijdt met fiets naar werk AANTAL BEDIENDEN MET BEDRIJFSWAGEN STIJGT MET WEL 17 % BART MERTENS

21 februari 2018

02u33 0 Brussel Eén werknemer op vijf in Vlaams-Brabant rijdt regelmatig met de fiets naar het werk. In vergelijking met 2016 is dat goed voor een stijging van 15,6 %. Ook het openbaar vervoer wint aan populariteit met een stijging van 6,6 %. We zijn op de goede weg zou je dan denken, maar minder goed nieuws is dat 17 % meer bedienden het voorbije jaar een bedrijfswagen kregen van de werkgever.

HR-dienstverlener Acerta maakte zopas de resultaten bekend van de Mobiliteitsbarometer. Dat onderzoek naar onze felbegeerde mobiliteit is al toe aan de derde editie en laat enkele opvallende conclusies optekenen. Een blik op de nationale cijfers leert ons bijvoorbeeld dat de fiets almaar populairder wordt bij werknemers. In 2017 zette die trend zich in vergelijking met 2016 door met een stijging van 8,2 % fietsende werknemers. Toch blijft de combinatie tussen de wagen en de fiets nog populairder.





Auto verliest wat terrein

Het openbaar vervoer laat dan weer een stijging van 5,6 % optekenen. Zoals verwacht blijft de wagen met 76,66 % de 'heilige koe' om naar het werk te gaan. Liefst 19,5 % van de bedienden beschikte in 2017 over een bedrijfswagen en in vergelijking met 2016 is dat een stijging met 10,3 %. Conclusie: de wagen blijft koning maar ecologische alternatieven knabbelen gestaag aan de populariteit van de auto.





Blijft de vraag: hoe zit het in onze provincie? Wel, ook in Vlaams-Brabant geniet de auto nog steeds een koninklijke status, al verliest onze trouwe vierwieler wel langzaam maar zeker terrein ten voordele van het openbaar vervoer (+6,6 %) en de fiets (+15,6 %). Ondertussen rijdt één op vijf werknemers regelmatig met de fiets naar het werk. De trend die zich inzette in 2011 zet zich dus door en dat is uiteraard een positieve evolutie. Dirk Vanderhoydonck, directeur bij ACERTA Consult geeft toelichting.





"Uit onze dagelijkse contacten met CEO's en HR-directeurs leren we dat werknemers meer en meer aan hun werkgever vragen om bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen, al dan niet elektrische exemplaren. De steeds langere files hebben blijkbaar een pijnpunt bereikt. Het helpt bovendien dat de overheid actief inspeelt op deze behoeften met een beleid dat inzet op fiets(snel)wegen."





Ook inzake openbaar vervoer ziet Dirk Vanderhoydonck een verhoogde interesse bij de werknemers. "10,3% van de werknemers maakt daarvan gebruik om naar en van het werk te reizen. De realiteit valt wellicht nog positiever uit. Onze barometer meet de gegevens van de profit en de social profit en niet van de openbare sector en die laatste vertegenwoordigt net de grootste groep van trein- en busreizigers."





Op de goede weg, maar...

Je zou kunnen besluiten dat we op de goede weg zijn maar er is ook minder goed nieuws. Het voorbije jaar kreeg 17% meer bedienden in Vlaams-Brabant immers een bedrijfswagen. Concreet rijdt dus één op vijf bedienden rond met een auto van de werkgever. Van alle werknemers in Vlaams-Brabant neemt nog altijd 73,1% de auto. Dat is in vergelijking met 2016 een daling van amper 0,7%. "Het valt nog af te wachten wat de definitieve versie van het mobiliteitsbudget zal worden maar de bedrijfswagen staat ter discussie. Het lijkt ons wel weinig waarschijnlijk dat het 'cash for car'-aanbod werknemers massaal zal verleiden om niet meer voor de firmawagen te kiezen", besluit Dirk Vanderhoydonck.