1 op 3 postbussen verdwijnt WHW

24 december 2018

10u01 0 Brussel Ook in Brussel en omstreken zullen heel wat postbussen verdwijnen. In de meeste Brusselse gemeenten verdwijnt vanaf april 2019 zowat één op de drie bussen.

Het plan van Bpost om stevig te snoeien in het aantal postbussen zal zich vooral in de steden laten voelen, melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

In de meeste Brusselse gemeenten verdwijnt vanaf april 2019 zowat één op de drie bussen, goed voor een totaal van 259 schrappingen op 817. In Evere zullen er verhoudingsgewijs het meest bussen sneuvelen. Bpost wenst er 12 van de 27 rode bussen te schrappen.

Minder post

Bpost stelde al bij het bekendmaken van het plan dat ingrijpen noodzakelijk is. Het bestaande netwerk van de rode bussen is al veertien jaar niet meer herzien, terwijl in die periode het volume verhandelde post met zestig procent is teruggevallen.“Als je dan merkt dat je postbodes naar bussen stuurt waar amper brieven zijn, dan moet je je anders organiseren”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. In een kwart van de gevallen zou minder dan zes brieven per dag door de gleuf glijden.

Andere steden

Ook in andere grote steden zal de postbus meer uit het straatbeeld verdwijnen. In Gent is dat meer dan vier op de tien (107 locaties), in Charleroi de helft (121 locaties). Antwerpen is de enige stad met meer dan 100 bussen waar er net geen kwart van de bussen verdwijnt. Bpost benadrukt dat er in stedelijk gebied zeker om de 500 meter een brievenbus blijft, en in landelijk gebied om de 1.500 meter.