1 op 10 vrouwen draagt wapen 09 maart 2018

03u07 0

Een op tien vrouwen in Brussel gaat de deur niet uit zonder een wapen. Dat blijkt uit een studie van de UGent. Bij een rondvraag bij 426 vrouwen gaf 12 procent aan een of ander wapen in haar handtas te dragen, uit schrik lastiggevallen te worden op straat. Niet geheel onlogisch, want negen op tien vrouwen werd ooit al eens seksueel geïntimideerd. De helft van de ondervraagden bleek zelfs ooit minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld. Ook kindermishandeling kwam bij velen voor. Maar liefst een derde van de vrouwen kreeg voor de leeftijd van 15 jaar te maken met fysiek geweld. (DCFS)