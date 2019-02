1.500 spijbelaars betogen voor klimaat, slogans nog steeds even orgineel WHW

28 februari 2019

16u00 0 Brussel Ook vandaag hebben opnieuw 1.500 klimaatspijbelaars in Brussel gemanifesteerd. De bonte groep trok van het Noord- naar het Zuidstation.

Boegbeelden Anuna De Wever en Greta Thunberg trokken vandaag naar Antwerpen, maar dat kon het enthousiasme van de 1.500 jongeren in de hoofdstad niet stuiten. In Antwerpen kwamen er ongeveer 3.000 bosbrossers de straat op.

De mars donderdag in onze hoofdstad is een lokaal initiatief van Youth for Climate en Students for Climate.