1.300 pakjes valse sigaretten in beslag genomen 17 juli 2018

De politiezone Brussel Zuid heeft zondag 1.341 pakjes valse sigaretten in beslag genomen in de buurt van het Anderlechtse slachthuis. De politie hield die dag op drie verschillende tijdstippen drie keer dezelfde verdachte aan. Elke keer was de 31-jarige A.H. in het bezit van pakjes valse sigaretten. De eerste keer werd hij nog vrijgelaten, de twee andere keren sloeg hij op de vlucht. Maar de politie kon de man bij de kraag vatten toen de verdachte op een bus stapte. De inspecteurs blokkeerden de bus en konden zo de man opnieuw aanhouden. Hij werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. In totaal nam de politie 1.341 pakjes, goed voor 28.820 sigaretten, in beslag. (VDBS