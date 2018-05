1.000 man tegen arrestatie asielzoekers POLITIE PLANT ACTIES? GASTGEZINNEN HOUDEN VLUCHTELINGEN BINNEN FREYA DE COSTER

14 mei 2018

02u37 0 Brussel Een goede 1.000 mensen vormden gisteren een menselijke ketting van het Noordstation tot aan het Maximiliaanpark. Dat deden ze als protest tegen de geplande arrestaties van vluchtelingen, na een oproep van het Burgerplatform voor Vluchtelingen.

Minister Jan Jambon kondigde aan dat de politie grootschalige arrestaties zal uitvoeren vanaf maandagochtend. Zodra het nieuws lekte, riep het Burgerplatform voor Vluchtelingen op om massaal te protesteren en een menselijke ketting te vormen tegen het beleid van de federale regering. Vluchtelingen waren er diezelfde avond bijna niet te bespeuren. "Sinds 17 uur verzamelden we alle 550 transitmigranten. Zoals elke avond brengen we hen onder bij een gastgezin", zegt Mehdi Kassou van het burgerplatform. "Een insider waarschuwde ons dagen op voorhand dat de politieacties maandagochtend zullen plaatsvinden. Daarom vroegen we de gastgezinnen om de vluchtelingen zo lang mogelijk in huis te houden. De politie zal in het Noordstation amper volk vinden om te arresteren."





Ketting

1.000 mensen daagden op aan het Noordstation om hun ongenoegen te tonen. Ze gaven elkaar een hand en vormden een rij van aan het Noordstation tot helemaal rond het Maximiliaanpark. Ook Véronique nam plaats in de rij. Zij huisvestte zondagavond vier vluchtelingen. "De politieacties van Jambon zijn allesbehalve een oplossing. Het enige wat ze hiermee bereiken, is deze mensen wegjagen en verdrijven naar andere plaatsen. Hoewel ik morgen werk, blijven de vluchtelingen de hele dag bij mij thuis. Het Noordstation is voor hen geen veilige plek dankzij de politieacties." Minister Jambon verklaarde zondag in het VTM Nieuws dat de politieacties doorgaan, ondanks de gelekte informatie. "De acties beperken zich niet enkel tot het Noordstation, maar zullen ook plaatsvinden in het Maximiliaanpark. We volharden, tot alle netwerken van mensensmokkelaars ontmanteld zijn, het Noordstation netjes is voor de treinreizigers en het Maximiliaanpark opnieuw open is voor iedereen", meldde hij.





"Onlogisch"

Het Burgerplatform reageert dat zij de vluchtelingen weghouden van het station. De komende dagen hopen ze op een audiëntie bij eerste minister Charles Michel, om een fatsoenlijke oplossing te vinden. "We stellen een tiental concrete vragen", zegt Kassou. "Wat is zijn officieel standpunt? Steunt de regering de plannen van Jambon? Jambon wil de transitmigranten naar de gesloten instellingen sturen. Een plaats daar kost de regering 130 euro per dag. Een plaats in een open instelling amper 44 euro. Maar daar wil de federale regering geen geld in investeren. Waar zit de logica dan?" Kassou vermeldt ook dat de helft van de weggestuurde transitmigranten, binnen de vijf dagen terugkeert. "Het is tijd om een solidair beleid te vormen. Want op deze manier wordt niemand geholpen."