1.000 handtekening tegen aftakeling Zuidstation 14 maart 2018

Het buurtcomité van Sint-Gillis heeft een online petitie gelanceerd tegen de verloedering van het Zuidstation. Ze eisen dat de NMBS en het Brusselse Gewest de hele buurt onder handen nemen. Al 1.200 buurtbewoners ondertekenden de actie. Al 20 jaar staat het voormalige postsorteerbedrijf aan het Zuidstation te verkommeren. Deze stadskanker, zoals het comité het zelf benoemt, biedt volgens hen nochtans eindeloos veel mogelijkheden. Dat de NMBS het gebouw laat verloederen, vinden ze onbegrijpelijk. In hun petitie hameren ze erop dat ook de buurt dringend een make-over nodig heeft. Uit protest lanceerden ze een online petitie waarin ze zowel de NMBS als het Brusselse Gewest vragen om buurt en gebouw een sociale, artistieke of commerciële herbestemming te geven. De NMBS beweert wel degelijk plannen te hebben voor zowel het gebouw als de buurt. Het nieuwe hoofdkantoor van de NMBS zal zich in 2023 vestigen in het oude sorteercentrum. Een oplapbeurt voor de omgeving staat daarbij mee op de planning. Het comité betreurt echter dat er in de tussentijd niets ondernomen wordt. (DCFS)