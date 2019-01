“Zijn er nog kinderen in dezelfde situatie? Want ik voel me alleen” 11-jarig meisje mag niet mee op sneeuwklassen en doet emotionele oproep Jasmijn Van Raemdonck

23 januari 2019

17u10 1 Brussel Melisa Jakupi uit Schaarbeek doet via sociale media een emotionele oproep naar lotgenootjes. Het 11-jarige meisje heeft geen Belgische identiteitskaart en kan daarom niet mee vertrekken met haar klasgenoten op sneeuwklassen.

In het filmpje is te zien hoe Melisa haar koffer vol nieuwe skispullen uitlaadt. Het meisje kon zaterdag niet vertrekken op sneeuwklassen naar Frankrijk omdat zij geen Belgische identiteitskaart heeft. “Ze hebben onze identiteitskaarten afgenomen”, vertelt ze. Haar vader, die afkomstig is uit Macedonië maar al 20 jaar in België woont en werkt, verloor in 2013 zijn verblijfsrecht nadat de rechtbank oordeelde dat zijn eerste huwelijk in ons land een schijnhuwelijk was. Ook Melisa zelf, haar broer, zus en moeder verloren daarmee hun verblijfsvergunning.

“Nooit ergens heen geweest”

Het 11-jarige meisje, dat in België geboren werd, kan niet mee vertrekken met haar klasgenootjes omdat het risico te groot is dat zij bij een ongeval of bij controle het land niet meer binnen mag. “Ik groeide hier op, ik ben nooit ergens heen geweest”, vertelt ze in de video. Terwijl haar schoolkameraadjes vertrekken richting de sneeuw, moet Melisa naar school om taken te maken. Zij doet nu een emotionele oproep naar kinderen die in dezelfde situatie zitten. “Zijn er nog kinderen die in dezelfde situatie zitten? Want ik voel me alleen”.