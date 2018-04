"Zelfs in gegoede wijken werken ze" DRUGGEBRUIKERS KUNNEN VERVUILDE SPUITEN OMRUILEN VOOR STERIELE IN STERIBOXEN FREYA DE COSTER

20 april 2018

02u55 0 Brussel Brussel installeert in de toekomst steriboxen voor druggebruikers. Verslaafden kunnen er hun vuile naalden achterlaten en krijgen steriel materiaal in de plaats. "Zelfs in de 'betere buurt' werken de omruilboxen", zegt Zoë Genot van Ecolo.

Het buurtcomité aan metrohalte IJzer legde vorige week nog de vinger op de wonde: het aantal heroïneverslaafden in de wijk is sterk toegenomen en vervuilde naalden duiken steeds meer op in het straatbeeld. Met de omruilboxen wil de Franse gemeenschapscommissie de problematiek bestrijden. "Concreet steken de druggebruikers een jeton in de box. In ruil krijgen ze een doosje vol steriel materiaal, zoals propere naalden, een plastiekje om op de grond te leggen en ontsmettingsmiddelen. Die jeton kunnen ze enerzijds ophalen bij hulporganisaties, anderzijds krijgen ze een jeton als ze zelf een vuile spuit in de box deponeren. Op die manier willen we vermijden dat de druggebruikers zichzelf besmetten door steeds dezelfde, vervuilde naalden te gebruiken. Bovendien hopen we dat via de deponeerbox er minder spuiten op straat zullen rondslingeren."





Genot deed haar inspiratie op in Frankrijk en Zwitserland, waar de steriterminals een groot succes blijken. "Druggebruikers kunnen al bij verschillende organisaties steriel materiaal verkrijgen, maar vaak heerst de schrik om mensen aan te spreken. De steriboxen zijn volledig anoniem en dus laagdrempelig. Zelfs in gegoede wijken blijken ze een succes, want niet enkel in verloederde buurten zijn drugverslaafden aanwezig."





Geen oplossing

Genot wijst erop dat de inruilboxen geen oplossing zijn voor het hoge aantal verslaafden. "Het aantal gebruikers zal niet verminderen, maar door steriel materiaal aan te bieden, zullen veel minder geïnfecteerd raken."





Gemengde reacties

De buurt reageert met gemengde stemmen. "De omruilboxen zijn absoluut geen goed idee", klinkt bij Taverne The Black Beard op de Anderlechtse Poort. "De druggebruikers vormen een groot probleem. Ze vallen de klanten lastig en bestelen hen zelfs op het terras. De omruilboxen bieden hen telkens proper materiaal waarmee ze zich kunnen volspuiten met drugs. Terwijl ze hen juist alle middelen om te gebruiken moeten ontnemen. Het liefst zie ik hen nog allemaal in de gevangenis belanden."





Maar de medewerkster van slagerij Olbrechts ziet het anders. "Ik vind het wel een goed idee. Vuile spuiten liggen hier gewoonweg in het wildeweg, op de trappen van de metro, op de stoep, tussen bloembakken. Dagelijks lopen hier kinderen voorbij, dat is levensgevaarlijk. Als je de gebruikers een plek geeft waar ze de spuiten kunnen achterlaten, belanden ze ten minste niet meer op straat. Maar ik betwijfel of de omruilboxen werkelijk verandering zullen brengen. De drugsverslaafden zijn gewend hun vuiligheid op de grond te smijten. Hun gedrag zal niet plots veranderen door boxen te installeren." Het idee werd dinsdag in de commissie goedgekeurd. Na de goedkeuring in de plenaire vergadering wordt bepaald waar en hoeveel boxen geïnstalleerd worden.