"Zeker 15.000 flesjes water te weinig" SAMUSOCIAL HEEFT TE WEINIG MIDDELEN OM DAKLOZEN TE BEVOORRADEN FREYA DE COSTER

18 juli 2018

02u43 0 Brussel Samusocial is zijn schandaalnaam nog steeds niet kwijt. De organisatie krijgt door de vertrouwensbreuk vorig jaar amper nog giften. Ze hebben zelfs te weinig geld om daklozen van voldoende water te voorzien. "We hebben zeker 15.000 waterflesjes nodig", klinkt het in een wanhopige oproep.

Met de zuiderse zomertemperaturen van de afgelopen weken, staat Samusocial weer paraat. De organisatie startte haar hitteplan om daklozen in de verzengende hitte te verzorgen. Alleen... Zijn er te weinig middelen om fatsoenlijk hulp te bieden. De nasleep van het Samusocial-schandaal blijft hen achtervolgen en de giften blijven uit. Zo kampen ze nu met een tekort aan waterflesjes die hun mobiele teams uitdelen.





"In mei 2017 ontvingen we 34.000 euro aan private giften. In 2018 was dat nog amper 18.000 euro, de helft dus", zegt Marie-Anne Robberechts. "Gezien ook heel wat partners afhaakten, moeten we het stellen met 300.000 euro minder dan vorig jaar. We kampen met een groot tekort aan materiaal"





Te weinig water

Met de temperaturen die blijven stijgen en een hittegolf in het vooruitzicht, is vooral de nood aan waterflesjes het hoogst. "Onze mobiele teams rijden een of twee keer per dag uit met een bestelwagen om daklozen te verzorgen en flesjes uit te delen. Ook de daklozen die in onze centra verblijven, voorzien we van voldoende water. Elke dakloze krijgt drie of vier flesjes van 50 centiliter. Als je weet dat Brussel minstens 4.000 daklozen telt, besef je al snel dat we enorm veel flesjes nodig hebben, 15.000 om precies te zijn."





Samusocial laat weten dat ze minstens zoveel flesjes nodig hebben om de zomer door te komen. "Door het warme weer delen we méér water uit dan gewoonlijk. Bovendien moeten onze hulpverleners door het tekort opletten dat we niet meteen door onze voorraad zitten."





Filmpje om steun te vragen

Intussen verspreidde de organisatie een filmpje waarin ze steun vraagt van particulieren en nieuwe sponsors. In het filmpje is een dakloze te zien die alleen tijdens de wintermaanden wat geld toegestopt krijgt, en in de zomer voorbijgelopen wordt. Om mogelijke partners te overtuigen, benadrukt de organisatie dat de werking opnieuw volledig koosjer verloopt. "Na het schandaal kreeg de organisatie een nieuw elan. We hebben een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe directeur. Zij werken met een enkele doelstelling: de vereniging op het juiste spoor zetten en uitbouwen tot een voorbeeld van goed en transparant bestuur."





De campagne bleek alvast haar vruchten af te werpen, want gisteren brachten de eerste mensen al flessen water naar het hoofdkwartier. Het hitteplan blijft nog de hele zomer van kracht.