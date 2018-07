"Ze trapten mijn rolluik aan diggelen" BUREN KLAGEN OVERLAST VAN VOETBALLENDE HANGJONGEREN AAN FREYA DE COSTER &

17 juli 2018

02u42 0 Brussel De bewoners van de Geneffestraat zijn de overlast voor hun woningen meer dan beu. Voetballende jongeren palmen hun wijk in en spelen ongemoeid op de werf. "Ze trappen onze gevels stuk en de gemeente doet niets", klinkt het.

De werken in de Geneffestraat en het aanliggende parkje slepen al maanden aan, en liggen nu opnieuw stil tot na het bouwverlof. Kinderen en jongeren uit de buurt gebruiken daarom de werf en de straat als speelterrein. Maar dat loopt volgens de buurtbewoners helemaal uit de hand. "Ze gebruiken mijn huis als goal. De straat voor mijn deur heeft plaats geruimd voor een voetgangersplein en de jongeren lijken te denken dat het hun speelterrein geworden is", klaagt Farida. Dagelijks spreekt ze de jongeren die in de straat voetballen aan, maar ze lachen haar uit. "Ze trappen hun bal ongegeneerd tegen onze gevels. Een keer stond mijn raam open, en gooiden ze de bal naar binnen. Een andere keer trapten ze mijn rolluik aan diggelen. Het gaat om jongeren van vijftien jaar, maar evengoed spelende kinderen van negen die ongestoord hun gang gaan. Ik heb de ouders al aangesproken, maar zij beschermen hun kinderen en zien niets verkeerds."





De gemeente zou niets ondernemen om jongeren van de werf in de straat te houden. "Al sinds vorige zomer ligt het park er als een werf bij. De arbeiders laten het park soms drie maanden ongemoeid. Dat geeft de jongeren de kans om de werf zonder problemen te betreden. Er staan ook nergens borden met verboden toegang."





De buren zijn de overlast meer dan beu. Vier eigenaars schreven een brief, die ze persoonlijk aan de burgemeester willen overhandigen. "Meermaals contacteerde ik burgemeester Schepmans, maar tot vandaag krijg ik geen reactie. Ook de verantwoordelijke dienst voor het park doet niets", aldus Farida. "Ze namen een foto van mijn stukgetrapte rolluik en beloofden hun verantwoordelijke chef op de hoogte te stellen, maar sindsdien blijft het stil."





Aannemer verantwoordelijk

Volgens de gemeente is niet zij, maar de aannemer voor de heraanleg van het park verantwoordelijk. "Het is zijn taak om hekken te plaatsen. We organiseren donderdag een vergadering met de verantwoordelijke om hem hierop te wijzen", zegt Moustafa Er, woordvoerder van burgemeester Schepmans. Maar ook in de afgewerkte delen van de straat zorgen de voetballende jongeren voor overlast. Dat valt dan weer wél onder de bevoegdheid van de gemeente. "We hadden in de Sint-Mariastraat een gelijkaardig probleem", geeft Er toe. "We schakelden toen onze vredebewakers in. Zij sturen de jongeren naar de parken en de pleintjes waar voetballen wel is toegestaan. Het probleem was snel opgelost." De gemeente gaat ook hier de vredebewakers inzetten om de overlast te bestrijden.





