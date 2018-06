"Zachte weggebruikers eindelijk aan zet" BURGERS MOGEN ZEGJE DOEN VOOR VERKEERSVEILIGER GEWEST FREYA DE COSTER

06 juni 2018

02u49 0 Brussel Een verkeersveiliger gewest voor en door burgers. Een speciaal opgericht Staten-Generaal moet tegen november een slotrapport klaar hebben, en doet daarvoor een beroep op burgers. "Goed dat we worden betrokken. Het huidige plan is niet doortastend genoeg."

Samen met de sensibiliseringscampagne #GoedopWeg, werd dinsdag de aftrap van de nieuwe Staten-Generaal gegeven. Die groep moet een verkeersveiligheidsplan uitwerken, om van Brussel een veilige plek te maken. "Het aantal verkeersdoden daalde van 30 naar 17 in 2016", zegt Staatsscretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. "Het gaat dus de goede kant op, maar uiteraard zijn het nog steeds 17 slachtoffers te veel. Het huidige Gewestelijk Verkeersveiligheidsplan loopt in 2020 af, daarom begint de Staten-Generaal nu al een nieuw plan uit te dokteren."





Ook burgers mogen daarin hun zegje doen. Niet alleen peilt een enquête naar hun verkeerservaringen, ze kunnen ook actief deelnemen in het burgerplatform. "We willen burgers, fietsverenigingen en buurtcomités actief betrekken bij de opmaak van het plan. Zij mogen voorstellen formuleren en worden daarbij begeleid door experts."





Gevaar blijft

Bij de officiële voorstelling van de Staten-Generaal gisteren waren de actiecomités 1030/0 uit Schaarbeek, 1060/0 uit Sint-Gillis en 1020/0, uit Laken aanwezig. Zij strijden voor een zone dertig in hun gemeentes en een verkeersveilig Brussel. "We kregen een uitnodiging voor de aftrap, maar we hebben nog een lange weg tot 'burgerparticipatie' te gaan", zegt Pieter Fannes van 1030/0.





De verschillende actiecomités vinden dat de doelstellingen van het huidige verkeersplan niet doortastend genoeg zijn. "Het aantal verkeersdoden is inderdaad gedaald. Maar kijk even naar andere cijfers. Elk jaar worden 1.000 voetgangers aangereden, dat aantal is de voorbije jaren niet gedaald. Het aantal aangereden fietsers is zelfs gestegen. Het is dan ook duidelijk dat het voorgaande verkeersplan zich te veel focuste op verkeersveiligheid in de auto. Maar voor zachte mobiliteitsgebruikers blijft Brussel even gevaarlijk."





De actiecomités hebben al voorstellen op tafel liggen. "We eisen een zone 30, verbeterde oversteekplaatsen en meer speel- en fietsstraten. We blijven op tafel kloppen, want een enquête is echt niet voldoende." In november moet het slotrapport van de Staten-Generaal klaar zijn. Op basis daarvan wordt het nieuwe plan opgesteld.





Graffititags

Om de campagne kracht bij te zetten, brengt het gewest meer dan 200 graffititags aan op de zwarte verkeerspunten in Brussel. Die tonen het logo van de #GoedopWeg-campagne.