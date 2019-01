“Winterpret was een succes” WHW

06 januari 2019

19u42 0 Brussel Vanavond wordt de Brusselse kerstmarkt Winterpret afgesloten. Bezoekersaantallen zijn er nog niet, maar de organisator blikt alvast tevreden terug op deze editie.

Het Brusselse centrum werd van 30 november tot 6 januari beheerst door de kerstmarkt Winterpret. Voor de 18e keer brachten vele duizenden mensen een bezoekje aan de markt. Exacte bezoekersaantallen deelt de organisator Brussels Major Events pas volgende week vrijdag mee. Wel is het voor de organisatie nu al duidelijk dat het een succesvolle editie was. “Veel volk, gevarieerde activiteiten en vooral een topsfeer”, analyseert woordvoerster Marina Bresciani. Ook bij de Stad Brussel heerst er volgens de organisatie tevredenheid over de editie.

Klachten

Toch was niet alles peis en vree. Zo waren er veel klachten van buurtbewoners. Teveel lawaai, geen inspraak, nul betrokkenheid bij de opbouw of afbraak...Toch verliep alles vlot volgens de organisatie. “We hebben geen problemen gehad”, aldus Bresciani, “de samenwerking met de politie verliep goed. Ook voor de handelaars was dit in het algemeen een goede editie.”Toch blijft de discussie bestaan of een dergelijke kerstmarkt wel thuishoort in het centrum van een stad als Brussel. Onder meer Groen pleit voor een betere spreiding van evenementen om geluidsoverlast tegen te gaan. Change.Brussels wil zelfs een stilteambtenaar aanstellen om dergelijke geluidsoverlast te beperken.

Finland

Dit jaar was Finland, het land van de kerstman, eregast op de kerstmarkt. Zo was er een Fins minidorp in de Ortsstraat, die uitgeeft op het Beursplein. Ook werden lokale delicatessen verkocht, waren er muzikale activiteiten, en gebeurden er initiaties in de Finse tango. Ook deze samenwerking werd zeer positief geëvalueerd. Andere publiekstrekkers waren The Dome en natuurlijk de ijsbaan, die een enorm succes was. De klassieker onder de kerstmarkten was quasi altijd vol