“Winterpret 2018 - met 3 miljoen bezoekers - beste editie ooit” Stad Brussel blikt tevreden terug op kerstmarkt Jasmijn Van Raemdonck

11 januari 2019

12u33 0 Brussel De 18de editie van Winterpret was een verpletterend succes. Niet alleen de handelaars, ook de culturele sector en het toerisme kregen een grote ‘boost’ door het evenement dat het centrum van Brussel tussen 30 november en 6 januari overspoelde. “Het was de beste editie ooit.”

Met 2.969.754 bezoekers blikken de stad Brussel en burgemeester Philippe Close (PS) tevreden terug op de 18de editie van Winterpret. “Winterpret heeft opnieuw haar doel bereikt: in een magische omgeving de samenhorigheid binnen de stad vergroten”, zegt Close. Winterpret focuste zich dit jaar niet alleen op het stadscentrum, maar ook op de wijken daarbuiten. “We hebben sterk ingezet op de decentralisering van het evenement om het centrum niet te overbelasten”. Naast de Kerstmarkt in het centrum, konden bezoekers ook terecht op het mobiele kerstdorp ‘Winterpop’ in verschillende Brusselse wijken, en aan de Heizel voor het vuurwerk op oudejaar.

Stampvolle hotels

Winterpret ontving niet alleen Belgen, maar ook veel buitenlandse toeristen. De 915.385 buitenlanders kwamen vooral uit onze buurlanden afgezakt naar Brussel. Dat merkte ook de hotelsector. Die zag haar bezetting heropleven met 2,4% in vergelijking met het jaar voordien. Vooral op oudejaarsnacht zaten de hotels stampvol. Dat was volgens de burgemeester onder meer te danken aan het vuurwerkspektakel aan de Heizel. Dat bracht bracht 56.900 mensen op de been, waarvan 40% uit het buitenland. De verplaatsing van het vuurwerk van het centrum van de stad naar de Heizel heeft volgens de burgemeester een ander publiek aangetrokken: “Er zijn vooral veel families met kinderen naar het vuurwerk komen kijken.”

Muurschildering

Ook de handelaars en de culturele sector zijn positief. Volgens Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken, hebben de handelaars een ongelofelijke maand achter de rug. Dat was onder meer te danken aan de zesde editie van ‘Licht op de handel’, waarbij 123 straten en pleinen van de stad verlicht waren. Ook Delphine Houba, schepen van Cultuur, is tevreden. De expo Van Gogh in het beursgebouw, dat te midden van de kerstmarkt staat, registreerde 100.000 bezoekers en verlengde haar expo zelfs tot eind januari. Daarnaast ontwierp de Brusselse kunstenaar Oli B aan het Muntplein een muurschildering van 60 vierkante meter ter gelegenheid van het evenement. Ook de schaatsbaan kende zijn beste editie tot nu toe. Zo'n 49.000 mensen trokken de schaatsen aan, 10% meer dan vorig jaar.

Grondige evaluatie

Burgemeester Close bedankte ook de politiediensten, die een moeilijke decembermaand achter de rug hebben. “Zij zijn blijven ondanks alles toezien op de veiligheid van de bezoekers”. De burgemeester geeft mee dat deze editie van winterpret grondig zal geëvalueerd worden met de buurtbewoners en de handelaars. “Wij zullen met hen spreken over de netheid, de veiligheid en de mobiliteit. Alleen zo kunnen we nog beter tegemoet te komen aan hun wensen”.

De volgende editie van Winterpret vindt plaats van 29 november 2019 tot 5 januari 2018.