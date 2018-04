"Wijk dankt haar naam aan... hoerenbuurt" STADSGIDS SCHRIJFT ONTBOEZEMEND BOEK OVER MAROLLEN FREYA DE COSTER

25 april 2018

02u45 0 Brussel Marollen. Volgens de eeuwenoude legende komt de naam voort uit een kloosterorde van de Maricolen die er vroeger gevestigd was. "Fout", zegt stadsgids Luc Sudiacourt. De ex-VRT-medewerker deed onderzoek naar de oorsprong van de naam en stuitte op een schokkend resultaat.

Al tien jaar organiseert Luc Surdiacourt acht verschillende wandelingen doorheen Brussel, waarbij hij telkens de geschiedenis van een Brusselse kloostervestiging uit de doeken doet. Ook de Marollen kende, zo wordt althans al 300 jaar beweerd, een kloosterorde: de Maricolen. En zou zo zijn naam gekregen hebben. "Uiteraard wilde ik ook dit verhaal aan de bezoekers vertellen", zegt Sudiacourt. "Maar toen ik op zoek ging naar bewijs, vond ik nergens informatie terug. Het werd al snel duidelijk: de Maricolen-orde heeft zich nooit in het centrum gevestigd. En dat betekent dat de naam Marollen, die de inwoners van de arme wijk aan het Vossenplein in de mond nemen, onmogelijk daaraan zijn naam te danken heeft."





'Bovendael'

Maar waaraan dan wel? Sudiacourt besloot op onderzoek uit te gaan. "Tijdens mijn cafébezoekjes in de huidige Marollen vertelden de tooggangers steeds hetzelfde verhaal: de oorspronkelijke Marollenbuurt betrof niet het Vossenplein en de omliggende steegjes, wel vijf kleine straten tussen het Justitiepaleis en de Hallepoort, waaronder de Wolstraat en de Montasserstraat. En die kende men vroeger onder de naam 'Bovendael'. Ik zocht uit waarom de mensen die benaming na verloop van tijd achterwege lieten en de naam Marollen gingen gebruiken."





Zeven jaar lang snuffelde Sudiacourt in honderden archiefdozen. Een zoektocht die hem van de Koninklijke Bibliotheek, naar het archief van het aartsbisdom Mechelen en de kloosterorde in Brugge bracht. Tot hij in enkele documenten uit de 17de eeuw de naam Bovendael zag verschijnen. "Zwart op wit las ik in de oude documenten hoe soldaten in de 17de eeuw de wijk 'Bovendael' werden aangespoord om de wijk te vermijden, omdat het er krioelde van de prostituees. De vijf straten, waar enorme armoede heerste, bleek een hoerenbuurt."





Maar het is pas wanneer hij met de decaan van de Leuvense faculteit Letteren en Wijsbegeerte spreekt, dat de link met de naam Marollen gelegd wordt. "De decaan vertelde me dat de term 'pucelle de Marolles' verwijst naar een schaars geklede vrouw, of vrij vertaald een prostituee. Nergens staat gedrukt dat de term Marollen hiervan afkomstig is, maar als je twee bij twee optelt, weet je het resultaat."





Boek te koop

Zo verbijsterd door het resultaat van zijn zoektocht, besloot Sudiacourt het verhaal van de Marollen in een boek te gieten. 'De Marollen: een eeuwenoud misverstand is' ligt nu in de winkel.