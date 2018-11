“Wij zijn ook maar gewoon mensen” Alleenstaande jongemannen mogen Dienst Vreemdelingenzaken niet binnen Jasmijn Van Raemdonck

28 november 2018

Jongemannen die al verschillende dagen asiel proberen aanvragen op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staan vanmorgen opnieuw vroeg op post. Tevergeefs: ook vandaag worden zij weer de straat op gestuurd.

Na de beslissing van staatssecretaris Theo Francken (NV-A) om de asielaanvragen te beperken tot 60 per dag ondervinden vooral alleenstaande jongemannen moeilijkheden om hun aanvraag in te dienen. Om 7.30 uur verzamelen de vluchtelingen aan het WTC II gebouw in de hoop vandaag binnen te mogen. “Al zes dagen kom ik elke ochtend naar hier”, vertelt Ahmad Oued (29) uit Palestina. “Telkens opnieuw krijg ik te horen dat ik de volgende dag moet terug komen”.

Koud en nat

Ahmad is radeloos en hij is lang niet alleen. “Wij zijn mannen die hier zonder gezin zijn”, legt Samer Kanaan (23) uit Palestina uit. Momenteel worden alleen de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen, gezinnen en invaliden toegelaten. “Elke dag op nieuw worden wij, alleenstaande mannen, buiten gehouden. Maar het is koud en nat, dat weet u ook wel”, vertelt Samer. “Wij zijn ook gewoon mensen die een dak boven hun hoofd willen”, voegt hij eraan toe.

Hoewel DVZ pas om 9.00 uur weer sluit, is de rij om half 9 al verdwenen. De jongemannen hebben het opgegeven voor vandaag: “Het is duidelijk dat we weeral niet binnen mogen”, aldus Samer.

Vrouwen en kinderen worden door de beveiligingsambtenaar naar binnen geleid. Als ook Samer een voet over de drempel probeert te zetten, wordt de deur weer dichtgeduwd. “Sommigen van ons moeten de nacht op straat doorbrengen. Wij houden dit niet vol”, vertelt hij. Ahmad had deze nacht meer geluk: hij kreeg gisterenavond een bed aangeboden door een vrijwilliger. “Maar waar ik vanavond slaap, dat weet ik nog niet”, vertelt hij.

“Hoe lang gaat dit nog duren?”

De voorziene politiebewaking is aanwezig om in te grijpen bij eventuele incidenten, weliswaar op de achtergrond. De agenten houden de situatie in het oog vanuit hun camionette aan de overkant van de straat.

Het veertigtal jongemannen, allemaal tussen 20 en 30 jaar oude, blijven in groepjes voor het gebouw staan. Zij zijn gefrustreerd maar vooral terneergeslagen. Ondertussen worden de mannen aangesproken door vrijwilligers die hen aanraden om naar het station van Brussel-Noord te trekken, waar zij droog kunnen zitten. Ze kunnen er ook hun gsm’s opladen en een dokter zien. “Jullie zullen hier vandaag toch niet meer binnen kunnen”, laat een van de vrijwilligers weten.

De jongemannen, die allemaal uit het Midden-Oosten komen, vragen zich af wanneer deze situatie zal veranderen. “Hoe lang gaat dit nog duren?”, vraagt Ahmad. “Ik weet niet waar ik heen moet”. Tegen half 10 druipen de mannen af richting het Noordstation. “Morgen kom ik terug”, zegt Ahmad. “Wat kan ik anders doen?”.