“Wij maken van Brussel een groot dorp” Restatable tovert met voedseloverschotten een duurzaam buffet op tafel voor het goede doel Jasmijn Van Raemdonck

23 december 2018

10u02 0 Brussel Duurzaam eten voor het goede doel. Dat is het concept van het initiatief ‘Restatable’ dat door vrijwilligers gedragen wordt. “Wij willen alle soorten mensen samenbrengen”.

Het gemeenschapscentrum Essegem in Jette zet elke maand zijn deuren open voor de vrijwilligers van Restatable. “Elke maand bereiden wij met vrijwilligers een vegetarisch buffet voor met voedseloverschotten die we krijgen van winkels”, legt vrijwilliger Hilde Van Craeyevelt uit. Voor een maaltijd doet iedereen een vrije bijdrage die naar een goed doel gaat. “Elk jaar kiezen wij een ander project uit. Dit jaar gaat de opbrengst naar kinderen uit die in armoede leven”, vertelt Hilde.

“Schept een band ”

Op vrijdag haalt Hilde de voedseloverschotten op aan de winkels. De volgende dag komen de vrijwilligers samen rond 13.00 uur om tegen 19.00 uur een duurzame maaltijd op tafel te krijgen. Restatable, een initiatief van Hildes 20-jarige zoon Johannes, wil naast het goede doel steunen ook de samenhang tussen buurtbewoners versterken. “Wij willen alle soorten mensen samenbrengen, zowel tijdens het koken als rond de tafel”, verduidelijkt Hilde. “We zien dat iedereen er blij van wordt. Samen ergens de schouders onder zetten schept een band tussen mensen”. Restatable trekt ondertussen ook mensen van buiten Jette aan. “We merken dat ook steeds meet mensen uit andere gemeenten aan onze tafel aanschuiven”, stelt Hilde. “Zo maken we van Brussel een groot dorp”.